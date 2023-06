Þorleifur sjóðheitur í Bandaríkjunum – Sjáðu mörkin tvö sem hann skoraði í nótt

Þorleifur úlfarsson sóknarmaður hjá Hou­st­on Dynamo í MLS deildinni var í stuði í nótt þegar liðið vann San Jose Eart­hqua­kes.

Lið Þorleifs vann góðan 4-1 sigur en Þorleifur skoraði tvö síðustu mörk leiksins.

Þorleifur kom inn sem varamaður á 74 mínútu og skoraði strax fjórum mínútum síðar.

Thor Úlfarsson makes an immediate impact for @HoustonDynamo ! pic.twitter.com/EtvDfim4It

Það var svo á 89 mínútu sem Þorleifur var aftur á ferðinni og þrumaði hann knettinum í netið.

Houston er í fjórða sæti í sínum riðli í MLS deildinni með 27 stig.

Thor strikes again! 😤

Another one for Úlfarsson to make it 4-1 for @HoustonDynamo. pic.twitter.com/fa7sNKygUR

— Major League Soccer (@MLS) June 22, 2023