Juventus bætist í hóp þeirra sem vilja kaupa Partey frá Arsenal

Juventus er byrjað að skoða það hvort ítalska félagið kaupi miðjumanninn Thomas Partey frá Arsenal í sumar.

Nokkuð óvænt virðist Arsenal vera tilbúið að loas Partey sem er þrítugur miðjumaður frá Ghana.

Lið frá Sádí Arabíu hafa mikinn áhuga á Partey sem spilaði mjög stórt hlutverk hjá Arsenal á liðnu tímabili.

Arsenal er að reyna að kaupa Declan Rice frá West Ham en fær mikla samkeppni frá Manchester City sem er að leggja fram tilboð.

Juventus bíður eftir svari frá Adrien Rabiot sem skoðar það að fara frá Juventus og þá gæti félagið reynt að keyra á það að kaupa Partey.

EXCL: Juventus have also asked info for Thomas Partey after Saudi clubs also approaching the midfielder. 🚨⚪️🔴 #AFC

Saudi clubs are prepared to bid €40m in three installments but nothing agreed yet on player side. 🇸🇦

Juventus are informed, waiting for Rabiot’s future too. pic.twitter.com/8TnMBhskVo

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2023