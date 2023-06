Hinn fertugi Pepe Reina heldur áfram í boltanum – Krotaði undir nýjan samning

Hinn fertugi, Pepe Reina, hefur skrifað undir nýjan samning hjá Villarreal og verður hjá félaginu fram á næsta sumar.

Þrátt fyrir að vera orðinn eldri en flestir leikmenn í boltanum er Reina enn í fullu fjöri.

Ferill Reina hefur verið frábær en árið 2000 var hann í herbúðum Barcelona og lék þar.

Hann átti svo farsælan feril með Liverpool, Bayern, AC Milan og fleiri liðum.

Reina kom til Villarreal fyrir ári síðan og spilaði 22 deildarleiki á síðustu leiktíð.

Pepe Reina signs new short term deal at Villarreal. New agreement valid until June 2024. 🟡🤝🏻 #Villarreal pic.twitter.com/blajZtJSde

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2023