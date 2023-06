Þrjú úrvalsdeildarfélög á eftir markheppna Svíanum

Þrjú úlvarsdeildarfélög hafa mikinn áhuga á að fá Viktor Gyökeres, framherja Coventry, til sín.

Svíin fór á kostum í ensku B-deildinni á nýafstaðinni leiktíð, þar sem Coventry var hársbreidd frá því að komast upp í deild þeirra bestu. Kappinn skoraði 21 mark og lagði upp 10.

Hinn 25 ára gamli Gyökeres á aðeins ár eftir af samningi sínum við Coventry en þrátt fyrir það biður félagið um mikinn pening fyrir hann.

Það gæti farið svo að Gyökeres fari frekar á frjálsri sölu eftir ár, en Fulham, Wolves, West Ham og Sporting í Portúgal hafa öll áhuga.

Viktor Gyökeres future, key hours/days ahead. Decision has not been made by player and his camp — potential free transfer in 2024 being discussed. 🇸🇪

Coventry owner, asking for huge amount with just 1 year left on contract. Fulham, Wolves, West Ham & Sporting are ready to push. pic.twitter.com/1YcD90XcbL

