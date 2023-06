Di Maria að snúa aftur til Portúgal

Angel Di Maria er á leið til Benfica á nýjan leik.

Hinn 35 ára gamli Di Maria er að verða samningslaus hjá Juventus, þar sem hann var í aðeins eitt tímabil.

Argentínumaðurinn er nú á leið á frjálsri sölu til Benfica. Mun hann skrifa undir eins árs samning.

Di Maria lék með Benfica eftir að hann kom frá heimalandinu árið 2007. Hann var á mála hjá portúgalska félaginu til 2010, en þá keypti Real Madrid kappann.

Nú snýr Di Maria aftur til Benfica.

Yes, Angel Di Maria is on verge to return to @SLBenfica – confirmed.

➡️ Talks about a one-year-contract

➡️ Roger Schmidt wants him!

➡️ Not 100 % done yet.

Revealed via @FabrizioRomano. @SkySportDE 🇦🇷 pic.twitter.com/a0r2EaezcI

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 21, 2023