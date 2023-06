City og Chelsea búin að semja um kaupverð

Mateo Kovacic er á barmi þess að ganga í raðir Manchester City.

Kappinn kemur frá Chelsea og munu Englandsmeistararnir greiða 30 milljónir punda fyrir hann. Kovacic átti aðeins ár eftir af samningi sínum við Chelsea, en hann hefur verið hjá félaginu síðan 2019.

Kovacic er sjálfur löngu búinn að semja um sín kjör við City en félögin hafa nú náð samkomulagi.

Króatíski landsliðsmaðurinn mun gangast undir læknisskoðun hjá City á næstu dögum.

EXCL: Mateo Kovacić joins Manchester City from Chelsea, fee agreed and done deal — here we go! 🚨🔵 #MCFC

Agreement between clubs just reached for £30m fee.

Personal terms agreed two weeks ago, Kovacić only wanted Man City.

Medicals in the next days.

New midfielder for Pep 🇭🇷 pic.twitter.com/cXU7ZDSKMf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2023