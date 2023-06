Blackburn staðfestir komu Arnórs Sig

Íslenski landsliðsmaðurinn Arnór Sigurðsson er genginn til liðs við Blackburn frá CSKA Moskvu.

Arnór gerir eins árs samning við enska félagið.

Hinn 24 ára gamli Arnór er samningsbundinn CSKA í eitt ár til viðbótar en samkvæmt reglum FIFA má hann setja þann samning á ís vegna stríðs Rússlands og Úkraínu.

Arnór var á láni hjá Norrköping síðastliðið ár og stóð sig afar vel.

Arnór á að baki 27 A-landsleiki fyrir Íslands hönd. Hann gat ekki tekið þátt í leikjunum gegn Slóvakíu og Portúgal á dögunum vegna meiðsla.

✍️ We are delighted to announce the arrival of highly-rated forward Arnor Sigurdsson from Russian Premier League side CSKA Moscow.

Velkominn, Arnor! 👋

🔗 https://t.co/SSBwO84mvs#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/AlO4JADCMG

