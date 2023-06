Arsenal nær samkomulagi við Chelsea

Arsenal hefur samið við Chelsea um kaupverðið á Kai Havertz. Kappinn kostar Skytturnar 65 milljónir punda.

Havertz er 24 ára gamall og hefur verið á mála hjá Chelsea síðan 2020. Hann er nú að fara að söðla um innan Lundúna.

Þjóðverjinn var ákveðinn í að komast til Arsenal og hefur þegar samið um sín kjör við félagið.

Havertz skoraði níu mörk í 47 leikjum á síðustu leiktíð.

