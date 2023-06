Arsenal líklegt til að hreppa efnilegan miðjumann Southampton

Viðræður Arsenal og Southampton vegna Romeo Lavia þokast vel áfram.

Um er að ræða 19 ára gamlan miðjumann Southampton sem þykir mikið efni.

Belginn var í stóru hlutverki hjá Southampton sem féll úr ensku úrvalsdeildinni á nýafstaðinni leiktíð.

Chelsea og Manchester United hafa einnig áhuga á Lavia en Arsenal virðist líklegasti áfangastaðurinn sem stendur.

Lavia á að baki einn A-landsleik fyrir hönd Belgíu.

Understand Arsenal are advancing in talks to sign Roméo Lavia. Negotiations ongoing with Southampton and player’s camp, still no official bid ⚪️🔴 #AFC

Southampton hope for their record fee for U21 player.

Man Utd interested but priority is Mount; Chelsea, keeping close eye. pic.twitter.com/Emu5XpmUkH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2023