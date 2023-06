Rashford hefur tekið ákvörðun og framlengir við United

Marcus Rashford hefur tekið ákvörðun um að skrifa undir nýjan samning við Manchester United. Fabrizio Romano segir frá.

Romano segir að allt sé svo gott sem klappað og klárt og að skrifað verði undir á næstu dögum.

Rashford á bara ár eftir af samningi sínum við United en síðasta leiktíð var hans besta hjá félaginu.

Romano segir að Rashford sé afar ánægður með Erik ten Hag sem stjóra og hafi trú á því að hlutirnir séu að þróast í rétta átt.

Romano segir að verið sé að klára minnstu smáatriði og svo muni Rashford skrifa undir.

EXCLUSIVE: Manchester United are on the verge of reaching an agreement with Marcus Rashford over new long term deal. He’s set to accept the proposal. 🚨🔴 #MUFC

Negotiations at final stages — Rashford, ivery happy with Erik ten Hag.

Final details to be sorted — here we go soon. pic.twitter.com/W7Txcx2Cfb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2023