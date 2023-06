Í forgangi að semja við stjörnuna

Það er í algjörum forgangi hjá Newcastle að semja við Bruno Guimaraes í sumar.

Viðræður eru þegar farnar af stað en þessi 25 ára gamli miðjumaður hefur verið frábær fyir Newcastle frá því hann kom frá Lyon fyrir um einu og hálfu ári síðan.

Stærri félög fylgjast með kappanum en Newcastle ætlar sér að framlengja við hann.

Guimaraes á þrjú ár eftir af samningi sínum við Newcastle en með nýjum samningi myndi hann fá væna launahækkun.

