Þetta hefur þjóðin að segja í hálfleik – „Það er ekki íslenska leiðin“

Það er jafntefli í hálfleik í leik Íslands og Slóvakíu í undankeppni EM 2024.

Juraj Kucka kom gestunum yfir á 27. mínútu en Alfreð Finnbogason jafnaði metin af vítapunktinum seint í hálfleiknum.

Strákarnir okkar hafa vaðið í færum og gætu hafa skorað fleiri mörk.

Hér að neðan má sjá brot úr umræðunni á Twitter yfir fyrri hálfleiknum.

Thats why Arsenal pay him the big bucks. Þvílík varsla hjá Rúnari

— Hörður S Jónsson (@hoddi23) June 17, 2023