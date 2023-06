Stal senunni gegn Möltu í gær – Sjáðu markið umtalaða

Bakvörðurinn Trent Alexander Arnold skoraði frábært mark fyrir England í gær sem mætti Möltu.

Um var að ræða leik í undankeppni EM en England vann sannfærandi 4-0 sigur á útivelli.

Besta mark leiksins skoraði Trent sem leikur með Liverpool með virkilega fallegu skoti utan teigs.

Markið má sjá hér.

Klopp unleashed the offensive side of Trent, he will surely get better in this role, controlled the game for England today, and capped it off with a wonderful goal, with Mac allister addition next season,Liverpool would be interesting to watch #LFC #Trent #LiverpoolFC pic.twitter.com/kksTwROAGr

— Anigbere Karo (@francis092mlboa) June 16, 2023