Yfirgefur Chelsea eftir martraðar dvöl

Tiemoue Bakayoko hefur yfirgefið Chelsea fyrir fullt og allt eftir ansi erfiða dvöl.

Hinn 28 ára gamli Bakayoko gekk í raðir Chelsea frá Monaco á 40 milljónir evra árið 2017.

Hann stóð hins vegar engan veginn undir væntingum og spilaði aðeins 43 leiki.

Bakayoko var lánaður til AC Milan, Napoli og aftur til Monaco á tíma sínum hjá Chelsea.

Nú er miðjumaðurinn samningslaus og fáanlegur frítt.

Tiemoué Bakayoko leaves Chelsea as a free agent — he’s back after Milan loan but contract won’t be extended. 🚨🔵 #CFC

Club also confirms Baka’s exit already planned long time ago. pic.twitter.com/CJ3j2b2xjW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2023