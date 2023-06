Umboðsmaður Salah svarar fréttunum – „Nei, það gerði hann ekki“

Umbooðsmaður Mohamed Salah hefur svarað kjaftasögum sem voru á kreiki um leikmanninn.

Það fóru af stað fréttir um að Salah hafi hitt forseta Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi og rætt hugsanleg skipti Egyptans til félagsins.

Salah gerði nýjan þriggja ára samning við Liverpool í fyrra og átti flott tímabil.

Ramy Abbas Issa, umboðsmaður Salah, svaraði fréttunum á Twitter.

„Nei, það gerði hann ekki,“ skrifaði hann við frétt um hitting forseta PSG og Salah.

Það er útlit fyrir að Salah haldi í sitt sjöunda tímabil með Liverpool í lok sumars.

No, he did not. That’s the short story.

— Ramy Abbas Issa (@RamyCol) June 15, 2023