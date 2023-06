Málið sem skók heim stjarnanna: Þrír heimsfrægir menn heimsóttu ítrekað vændishús og vildu hitta sömu stelpuna – Allt fór í háaloft þegar aldur hennar kom í ljós

Karim Benzema hefur verið einn besti framherji heims undanfarin ár. Hann hefur hins vegar oft komið sér í vandræði utan vallar. The Upshot reifar sögur af leikmanninum í nýjum þræði.

Benzema komst í franska landsliðið aðeins tvítugur. Hann var þar með goðsögnum á borð við Thierry Henry en virti þá lítið, sagði enn fremur að hann væri mættur til að taka sæti þeirra í liðinu.

Hann sótti reglulega vændishús í París með félögum sínum úr franska landsliðinu, Franck Ribery og Hatem Ben Arfa. Þar voru þeir mest með konu að nafni Zahia Dehar. Ribery lét meira að segja fljúga henni heim til sín þar sem hann bjó í Munchen í eitt skiptið sem afmælisgjöf.

Along with Franck Ribery and Hatem Ben Arfa, Karim becomes a regular at Zaman Cafe, a seedy Parisian brothel in a shopping mall.

The players take a particular shine to a young blonde escort named Zahia Dehar.

Ribery even flies her to Munich as a "birthday present to himself". pic.twitter.com/RBoCzCoygL

— The Upshot (@UpshotTowers) June 16, 2023