Gengur vel í viðræðunum en City þarf að borga himinnhátt verð

Það gengur vel í viðræðum Manchester City við Josko Gvardiol, miðvörð Leipzig.

Um er að ræða afar spennandi varnarmann sem þegar er á meðal þeirra bestu í bransanum aðeins 21 árs gamall.

Gvardiol heillaði mikið á HM í Katar með krótíska landsliðinu, sem og í þýska boltanum á nýafstaðinni leiktíð.

Hann hefur verið orðaður við stærri lið og er í viðræðum við City sem ganga vel.

Leipzig mun biðja um himinnháa fjárhæð fyrir Gvardiol í sumar. Félagið er þá í sterkri stöðu þar sem hann er samningsbundinn í fjögur ár til viðbótar.

Leipzig er til í að halda honum í eitt tímabil í viðbót ef ásættanlegt tilboð býðst ekki.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2023