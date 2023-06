Fjöldinn allur af leikmönnum að yfirgefa Juventus

Það verður nokkuð um flutning frá Juventus í sumar ef marka má fréttir.

Félagið ætlar að losa sig við alla þá miðjumenn sem voru á láni annars staðar á nýafstaðinni leiktíð.

Um er að ræða þá Athur Melo sem var hjá Liverpool, Weston McKennie sem var hjá Leeds og Denis Zakaria hjá Chelsea.

Enginn þeirra átti gott tímabil.

Þá eru þeir Juan Cuadrado og Alex Sandro einnig á förum.

Juventus hafnaði í sjöunda sæti Serie A á síðustu leiktíð eftir að stig voru dregin af liðinu.

Juventus are prepared to sell/offload all the midfielders who returned from loan deals. ⚪️⚫️⚠️ #Juventus

Arthur Melo, Weston McKennie and Denis Zakaria will be available on the market this summer; they're not in Allegri plans.

Cuadrado and Alex Sandro, also set to leave. pic.twitter.com/wyDLQ7uZJY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2023