Segja að tilboð Arsenal í Rice hafi verið skammarlegt

Sky Sports News fjallar um tilboð Arsenal í Declan Rice og að West Ham telji í raun tilboðið hafa verið skammarlegt.

Arsenal bauð í Rice og segir í frétt Sky Sports að því hafi verið hafnað rakleiðis.



„Einn heimildarmaður tjáir okkur að það hafi verið skammarlegt hvernig tilboðið var sett upp,“ segir í fréttinni.

Segir að Arsenal hafi boðið 80 milljónir punda en West Ham krefjist þess að fá 120 milljónir punda.

🗣 "One source telling our Chief Reporter, Kaveh Solhekol, it was embarrassing the way that deal was structured." 🔴@SkyAnton gives the latest on Arsenal's pursuit of Declan Rice pic.twitter.com/Fzj1VzNWOG

— Football Daily (@footballdaily) June 15, 2023