Hitti stjörnu á förnum vegi og ætlaði ekki að trúa því sem hann sagði – Deildi því með heimsbyggðinni

N’Golo Kante er án efa einn af viðkunnanlegustu mönnum fótboltans. The Upshot reifaði feril leikmannsins og rifjaði upp skemmtilegar sögur.

Kante átti erfitt með að komast að hjá liðum í heimalandinu, Frakklandi, á yngri árum. Að lokum fékk C-deilarliðið Boulogne hann til sín. Þar vakti hann athygli fyrir að mæta alltaf á barna-hlaupahjóli á æfingar.

Miðjumaðurinn vildi tryggja sig ef fótboltaferillinn gengi ekki upp og lærði hann að verða endurskoðandi með boltanum.

Eftir smá uppgang í Frakklandi var Kante fenginn til Leicester 2015. Þar átti hann auðvitað eftir að verða Englandsmeistari ári síðar í einu mesta öskubuskuævintýri sögunnar.

Liðsfélagar Kante þar sannfærðu hann um að fá sér bíl til að fara á æfingar þar sem hann hafði einfaldlega hlaupið á þær árin áður. Þá fékk Kante sér Mini Cooper bifreið sína sem síðar er orðin ansi fræg. Hann keyrir enn um á henni.

