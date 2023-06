City vill finna lausn sem fyrst – Arsenal og Barcelona fylgjast náið með stöðunni

Það er nokkuð ljóst að Joao Cancelo er á förum frá Manchester City í sumar.

Portúgalski bakvörðurinn var sendur á lán til Bayern Munchen í janúar en mun þýska félagið ekki nýta sér kaupákvæði í þeim samningi.

Cancelo og Pep Guardiola eiga ekki skap saman og mun kappinn fara í sumar.

City vill finna laus fyrir kappann áður en undirbúningstímabilið hefst.

Barcelona hefur mikinn áhuga á kappanum og sömuleiðis fylgist Arsenal með gangi mála.

Manchester City want to find a solution for João Cancelo before the pre-season as Portuguese fullback will be available on the market. 🚨🔵 #MCFC

Discussions will take place soon as the interest of Barcelona remains strong — Arsenal also had contacts on player side. pic.twitter.com/mJyPcMwCPW

