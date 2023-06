Chelsea á fullri ferð að reyna að lenda Moisés Caicedo

Chelsea er á fullu gasi að eltast við Moisés Caicedo miðjumann Brighton en Fabrizio Romano segir frá.

Viðræður hafa staðið yfir undanfarnar vikur en N´Golo Kante er á förum og líklega fara fleiri miðjumenn, má þar nefna Mason Mount.

Caicedo var nálægt því að fara til Arsenal í janúar en Brighton neitaði að selja hann.

Arsenal gæti farið aftur af stað því Declan Rice miðjumaður West Ham er eftirsóttur og Manchester City er byrjað að reyna að fá hann.

Arsenal er þó enn að íhuga að fá Caicedo en horfir til þess að fá Rice og Kai Havertz frá Chelsea.

Chelsea are working hard on Moisés Caicedo deal. Talks have been taking place for weeks. Nothing done yet. 🔵🇪🇨 #CFC

It has always been Chelsea frontrunners despite rumours of Arsenal bid in the last weeks.

Arsenal focus remains on Declan Rice and Havertz.

More to follow. pic.twitter.com/x6ftpw3Qbd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2023