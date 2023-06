Svona er staðan í viðræðum United og Chelsea – Biðja um of mikinn pening

Manchester United á áfram í viðræðum við Chelsea um möguleg kaup á Mason Mount.

Mount á aðeins ár eftir af samningi sínum við Chelsea og hefur ekki viljað framlengja. Lundúnafélagið vill því selja hann í sumar til að missa hann ekki frítt.

Það þykir langlíklegast að Mount endi hjá United.

Chelsea vill hins vegar 70 milljónir punda fyrir enska miðjumanninn og er United ekki til í að borga svo mikið.

Nánar til tekið vill United ná kaupverðinu undir 60 milljónir punda og helst nálægt 50 milljónunum.

Það verður athyglisvert að sjá hvað setur.

