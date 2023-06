Konan sem sér um málin fyrir skotmark Liverpool sást á áhugaverðum stað

Rafaela Pimenta sem sér um málin fyrir Khephren Thuram miðjumann Nice var mætt á fund hjá félaginu í dag.

Pimenta er einn valdamesti einstaklingur fótboltans í dag en hún er meðal annars umboðsmaður Erling Haaland. Tók hún yfir alla þá skjólstæðinga sem Mino Raiola var með en hann féll frá á síðasta ári.

Liverpool er sagt hafa mikinn áhuga á að kaupa Thuram í sumar en hann er 22 ára franskur miðjumaður.

Rafaela Pimenta, super agent, who works alongside Lillian Thuram advising Khephren Thuram is at OGC Nice headquarters today 👀 pic.twitter.com/q2rRHpLoGa

— – (@JoshLFC1909) June 14, 2023