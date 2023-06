Í París eru menn steinhissa á bréfi Mbappe

Hjá Paris Saint-Germain eru menn steinhissa á því að Kylian Mbappe hafi formlega látið vita af því að hann ætlaði sér ekki að virkja klásúlu í samningi símum við félagið.

Mbappe skrifaði undir tveggja ára samning við PSG í fyrra með möguleika á árs framlengingu. Aðeins hann gat virkjað þann möguleika.

Kappinn hefur ákveðið að gera það ekki, en greint var frá þessu í gærkvöldi.

PSG er mjög hissa á formlegu bréfi sem Mbappe sendi félaginu í gærkvöldi þess efnis að hann hyggðist ekki virkja möguleikann á eins árs framlengingu. Sá möguleiki hefði nefnilega sjálfkrafa verið sleginn af borðinu 1. ágúst næstkomandi, nema samið væri um annað.

Mbappe var sterklega orðaður við Real Madrid í fyrra áður en hann framlengdi við PSG.

PSG vill ekki missa Mbappe frítt og er því útlit fyrir að tveir kostir séu í stöðunni: Að Mbappe skrifi undir nýjan samning eða verði seldur í sumar.

