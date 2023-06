Þetta er nafnið sem er efst á lista Guardiola í sumar

Josko Gvardiol varnarmaður RB Leipzig er efstur á óskalista Manchester City fyrir sumarið. Fabrizo Romano segir frá.

Miðvörðurinn frá Króatíu vakti verulega athygli fyrir vaska framgöngu sína á HM í Katar í sumar.

Gvardiol er 21 árs gamall en hann kom til Leipzig fyrir þremur árum.

Segir í færslu Romano að Gvardiol vilji ólmur fara til City og virðist málið geta gengið hratt fyrir sig.

Segir að viðræður um kaup og kjör hafi staðið yfir frá því á síðasta ári en talið er að Aymeric Laporte fari frá City í sumar.

Manchester City consider Josko Gvardiol a top target as Mateo Kovacic — he’s in the list since last year, talks already took place. Player, keen on the move. 🚨🔵 #MCFC

Leipzig will only sell Gvardiol for huge fee as most expensive centre back ever.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2023