Sjáðu skelfilega misheppnað grín í beinni: Gerði lítið úr honum fyrir að mæta seint – „Það stökk einhver fyrir lest, hvað átti ég að gera?“

Jake Humphrey er hættur hjá BT Sport eftir að hafa séð um umfjöllun um fótbolta á stöðinni í tíu ár. Hann hefur átt mörg skrautleg augnablik í beinni og tók Soccer Clasico nokkur góð saman.

Eitt sinn gerði Humphrey grín að klæðnaði David Ginola í beinni. Hann sagði að fyrrum knattspyrnumaðurinn hafi greinilega ekki vitað að hann yrði allur í mynd. Ginola tók þessu vægast sagt ekki vel, eins og sjá má hér neðar.

Í annarri útsendingu bauð Humphrey upp á misheppnað grín þegar Martin Keown hafði mætt seint. „Það rataði í blöðin að þú hafir mætt seint. Nú geta þau skrifað um að eftir tvo tíma ertu laus,“ sagði Humphrey.

„Það stökk einhver fyrir lest, hvað átti ég að gera? Mig langaði ekki að segja það.“

Another ex-pro who was not best pleased with Humphrey’s high-performance ribbing was Martin Keown. A lesson that, if making light of someone being late live on-air, it’s probably best to have asked them why beforehand… pic.twitter.com/Bfb9zzoFFo — Soccer Clasico (@SoccerClasico) June 11, 2023

Síðar virtist Keown fá algjörlega nóg af spurningum Humphrey í beinni og gerði sig líklegan til að vaða í hann.

Fyrrum markvörðurinn David James hefði getað gert slíkt hið sama, eins og sjá má hér:

If Keown does intend to have a scrap with Humphrey, he will likely have a tag-team partner in David James. After Jake makes a below-the-belt jibe at James’ playing career, the former England number one responds by giving him a steely glare, warning that they’re “gonna fall out” pic.twitter.com/ibSxs9tpsY — Soccer Clasico (@SoccerClasico) June 11, 2023

Á dögunum kom svo upp afar vandræðalegt augnablik í beinni. Goðsagnir hittust þá og vildi Humphrey fá að koma með. Útkoman varð skrautleg.