Á förum frá Frakklandi og gæti endað í ensku úrvalsdeildinni

Moussa Dembele er á förum frá Lyon og er meðal annars áhugi á honum frá Englandi.

Hinn 26 ára gamli Dembele hefur verið á mála hjá Lyon í fimm ár og skorað 70 mörk í 172 leikjum.

Framherjinn er að verða samningslaus og því frjáls ferða sinna.

Dembele gæti endað í ensku úrvalsdeildinni. Everton hefur áhuga á honum.

Þá hefur Galatasaray einnig sýnt Dembele áhuga, auk þess sem félög í Sádi-Arabíu fylgjast með gangi mála.

Moussa Dembélé has been approached by several clubs after leaving OL as free agent. 🇫🇷 #transfers

Understand Everton and Galatasaray are both informed on conditions of the deal, while Saudi clubs are also keeping tabs on Moussa situation. pic.twitter.com/emGwU6xhWI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2023