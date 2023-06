Sjáðu umdeilt atvik í Hafnarfirði: Fólk brjálað út í Kjartan Henry á ný – „Hvaða afsökun ætli Kjartan komi með núna?“

Nú stendur yfir hörkuleikur milli FH og Breiðabliks í Bestu deild karla.

Staðan er 2-2 eftir að gestirnir úr Kópavogi höfðu komist í 0-2. Um fimm mínútur eru eftir af venjulegum leiktíma.

Fyrir skömmu kom upp umdeilt atvik þegar Kjartan Henry Finnbogason virtist skalla Damir Muminovic, leikmann Breiðabliks. Báðir fengu gult spjald.

Kjartan hefur auðvitað mikið verið í umræðunni, en hann var dæmdur í bann á dögunum fyrir að gefa Nikolaj Hansen olnbogaskot.

Atvikið má sjá hér að neðan og umræðu sem skapaðist á Twitter.

Took Kjartan Henry about 60 seconds before he managed to headbutt Damir today. Surely he can't go on like this?

— Lucas Arnold (@FotboltiLucas) June 10, 2023