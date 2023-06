Liverpool birtir myndband af framkvæmdum við Anfield – Allt að verða klárt

Það er allt að verða klárt fyrir nýjustu stækkunina á Anfield en hún verður tekin í notkun á næsta tímabili.

Liverpool mun hefja næsta tímabil og stærri og flottari Anfield velli.

Framkvæmdir eru í fullum gangi en Liverpool hefur óskað eftir því að byrja tímabilið í ágúst á útileik.

Eigendur Liverpool hafa verið að breyta og bæta Anfield undanfarið með því að stækka völlinn

A huge milestone in the Anfield Road Stand expansion project has been completed, with the old 282-tonne roof lifted off 🙌🏟️

— Liverpool FC (@LFC) June 8, 2023