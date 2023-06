Kvartaði undan því að bílnum hans hefði verið rústað – Kom í ljós að hann skemmdi hann sjálfur og þetta er ástæðan

Það gekk mikið á hjá Real Madrid í kringum aldamótin þegar Florentino Perez fór að sanka að sér leikmönnum. The Upshot rifjar upp nokkrar skemmtilegar sögur frá þessum tíma.

Það var ekki ánægja með lið Real Madrid og hóf Perez að eyða fjármunum. Hann fékk Luis Figo til liðsins frá erkifjendunum í Barcelona. Stuðningsmenn Börsunga voru allt annað en sáttir og köstuðu svínshöfði í átt að Portúgalanum þegar hann sneri aftur á Camp Nou í búningi Real Madrid.

Sama sumar fékk Real Madrid Claude Makelele frá Celta Vigo. Kappinn var svo æstur í að Celta myndi samþykkja tilboð í hann að hann fékk umboðsmann sinn til að rústa bílnum sínum og sagði að stuðningsmenn Celta hefðu gert það. Hann fékk að fara.

Real Madrid fékk brasilísku stórstjörnunar Ronaldo 2002. Hann var til vandræða utan vallar og djammaði mikið. Eitt sinn spurði Perez forseti hann af hverju hann gæti ekki hagað sér vel eins og Figo. „Ef ég ætti eiginkonu eins og Figo myndi ég gera það,“ svaraði Ronaldo.

Michael Owen var síðar fenginn til Real Madrid og féll ekki beint inn í djammlífstíl sumra á svæðinu. Hann fór reglulega á flugvöllinn í Madríd og keypti ensk dagblöð. Ummæli hans vöktu þá athygli. „Ég sá Zidane, Ronaldo, Raul og Eto’o og hugsaði: Guð minn góður.“ Eto’o var nefnilega ekki hjá Real Madrid á sama tíma og Owen.

Fleiri magnaðar sögur eru í meðfylgjandi þræði.

