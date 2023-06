Stuðningsmenn Liverpool spenntir eftir að hafa séð hver setti „like“ á færslu Mac Allister

Khephren Thuram miðjumaður Nice skellti í læk við færslu þess efnis að Liverpool væri búið að ganga frá kaupum á Alexis Mac Allister frá Brighton.

Thuram er nefnilega einn þeirra miðjumanni sem Liverpool skoðar að kaupa í sumar.

Fyrr í dag sagði hinn virti Fabrizio Romano að Liverpool myndi funda með umboðsmanni Thuram á næstunni.

Thuram er 22 ára gamall franskur landsliðsmaður sem spilað hefur vel á miðsvæði Nice undanfarið.

Liverpool skoðar að kaupa hann í sumar en Manue Kone samlandi hans er einnig á lista Jurgen Klopp þetta sumarið.

Khephren Thuram appears to have liked a post about Alexis Mac Allister’s move to Liverpool 👀 pic.twitter.com/BYtibJgAUI

— Anfield Edition (@AnfieldEdition) June 5, 2023