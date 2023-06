Sádarnir halda áfram og vilja nú kaupa stjörnu frá Manchester City

Al-Ahli í Sádí Arabíu er byrjað að vinna í því að krækja í Riyad Mahrez kantmann Manchester City í sumar og skoðar að kaupa kappann.

Mahrez er sagður eiga samtalið við félagið en ekki er búið að setja sig í samband við City.

Fabrizio Romano segir að City muni ekki selja Mahrez ódýrt en félagið útiloki ekki að selja kappann.

Rosalegur uppgangur er í fótboltanum í Sádí Arabíu en Karim Benzema mætti til landsins í gær og verður í deildinni.

Cristiano Ronaldo ruddi veginn og mætti til Sádí Arabíu í janúar og búist er við að fleiri stjörnur mæti í deildina í sumar.

Saudi side Al-Ahli interest in Riyad Mahrez, confirmed and concrete as they want to sign Algerian star – but Manchester City have not been approached yet at this stage. 🔵 #MCFC

Man City would require a consistent fee for Mahrez, no chance to let him leave for free. pic.twitter.com/TAFb4viGih

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2023