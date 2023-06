Mac Allister stóðst læknisskoðun og skrifar undir hjá Liverpool í dag

Alexis Mac Allister er búinn að gangast undir læknisskoðun hjá Liverpool.

Kappinn er að ganga í raðir Liverpool frá Brighton. Hann skrifar undir samning til ársins 2028.

Jurgen Klopp ætlar að styrkja miðsvæði sitt vel í sumar og er Mac Allister fyrstur inn um dyrnar.

Mac Allister átti frábæru gengi að fagna með Brighton á leiktíðinni, auk þess sem hann varð heimsmeistari með argentíska landsliðinu undir lok síðasta árs.

Það má búast við því að hann verði formlega kynntur til leiks í dag, en sem fyrr segir er hann búinn að standast læknisskoðun.

Alexis Mac Allister has completed the medical tests as new Liverpool player — set to sign the contract today. 🚨🔴✅ #LFC

Long term deal will be valid until June 2028. pic.twitter.com/N85cWxwm5P

