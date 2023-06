Liverpool búið að bóka læknisskoðun fyrir Mac Allister í dag

Liverpool hefur bókað læknisskoðun fyrir Alexis Mac Allister í dag.

Kappinn er að ganga í raðir Liverpool frá Brighton. Hann skrifar undir samning til ársins 2028.

Jurgen Klopp ætlar að styrkja miðsvæði sitt vel í sumar og er Mac Allister fyrstur inn um dyrnar.

Mac Allister átti frábæru gengi að fagna með Brighton á leiktíðinni, auk þess sem hann varð heimsmeistari með argentíska landsliðinu undir lok síðasta árs.

Það má búast við því að Liverpool tilkynni komu Mac Allister formlega á morgun.

Understand Liverpool have booked a medical today for Alexis Mac Allister. 🚨🔴 #LFC

The plan is advance on formal contracts stuff today, complete medical then sign contract on Wednesday.

Deal until June 2028.

Alexis wants move completed before travelling to join Argentina NT. pic.twitter.com/GIXcSY9lom

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2023