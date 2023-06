Fer De Gea frá Manchester United? – Er sagður með tilboð frá Sádí Arabíu

Félög í Sádí Arabíu hafa sett sig í samband við David de Gea markvörð Manchester United sem getur komið frítt í sumar. Marca á Spáni segir frá.

De Gea er samningslaus hjá Manchester United í sumar en viðræður um nýjans samning hafa ekki náð að ganga í gegn.

Enn er þó möguleiki að De Gea verði áfram hjá United en tilboð frá Sádí Arabíu gæti heillað.

Sádarnir eru að ausa peningum í fótboltann sinn en Karim Benzema er að mæta þangað, fleiri eru svo með tilboð frá liðum þar í landi.

De Gea kom til Manchester United árið 2011 og hefur síðan þá varið mark liðsins með misjöfnum árangri, er hann umdeildur á meðal stuðningsmanna félagsins.

“Saudi Arabia is now thinking of signing David de Gea, he wants to stay at #mufc.” [@PabloParra_95, @RadioMARCA] pic.twitter.com/Jyf6KWRItk

— The United Stand (@UnitedStandMUFC) June 6, 2023