De Boer tekur við starfi í Furstadæmunum

Frank de Boer er tekinn við þjálfun Al Jazira í Sameinuðu arabísku furstadæmunum.

Hollendingurinn er auðvitað knattspyrnugoðsögn sem gerði garðinn frægan með Ajax og Barcelona á árum áður.

Hann hefur þá stýrt liðum á borð við Ajax, Inter og Crystal Palace við misgóðan orðstýr.

Nú er De Boer hins vegar mættur til Furstadæmanna þar sem hann samdi við Al Jazira.

