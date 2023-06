Mætir til Parísar í dag til að ganga frá öllu

Marco Asensio er á barmi þess að ganga í raðir Paris Saint-Germain.

Þessi 27 ára gamli leikmaður er að verða samningslaus hjá Real Madrid og er því frjáls ferða sinna. Hann hefur valið að halda til Parísar.

Asensio skrifar undir fjögurra ára samning við PSG. Hann mætir til Frakklands í dag til að ganga frá síðustu smáatriðum og gangast undir læknisskoðun.

Spánverjinn hefur verið hjá Real Madrid í átta ár, án þess þó að festa sig í sessi í byrjunarliði.

Hann hefur þó verið hluti af mögnuðum liðum Real Madrid, unnið spænska meistaratitilinn og Meistaradeildina í þrígang sem dæmi.

