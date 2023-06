Var undrabarn en leitaði í klámið og lék í yfir 600 myndum

Ástarlíf knattspyrnumanna er reglulega til umfjöllunar í fjölmiðlum á meginlandinu. Reglulega er greint frá því að þeir hafi verið með fyrirsætum, leikkonum eða áhrifavöldum en DailyStar fjallaði á dögunum um þá knattspyrnumenn sem hafa verið með klámstjörnum.

„Særði ábyggilega sjálfstraustið hans“

Fyrsta klámstjarnan sem fjallað er um er hin ungverska Shona River. Shona, sem er 28 ára gömul, greindi frá því í apríl á þessu ári að hún hafi verið fylgdarkona þriggja mismunandi leikmanna Manchester United.

Shona sagði frá þessu í hlaðvarpinu How To Be A Pornstar. Þar sagði hún að einn leikmaðurinn hafi tekið til baka 200 evrurnar sem hann borgaði henni þar sem hann bjóst við því að hann myndi fá þjónustu hennar ókeypis vegna frægðar sinnar.

„Þeir búast við því að þú viljir vera með þeim vegna þess að þeir eru frægir, en þeir vilja ekki byrja í sambandi með manni. Það að þeir eigi peninga þýðir ekki að þeir séu gjafmyldir. Það særði ábyggilega sjálfstraustið hans að hann þurfti að borga mér,“ sagði Shona í hlaðvarpsþættinum.

Fyrrum knattspyrnumaður, núverandi klámstjarna

Danny Mountain, fyrrum ungstirni Southampton á Englandi, dreymdi um að verða knattspyrnustjarna en þegar hann meiddist alvarlega á hné sínu þegar hann var 16 ára gamall runnu þeir draumar út í sandinn. Í kjölfarið ákvað hann að leggja stund á trésmíði en þremur árum síðar breytti hann um starfsferil.

Á þeim tíma var hann í sambandi með glamúrfyrirsætu sem var að hugsa um að færa sig yfir í klámbransann. Fyrirsætan ætlaði sér að fara í áheyrnarprufu fyrir klámmynd en þegar hún hætti við það ákvað hún að segja Mountain frá prufunni. Mountain ákvað að fara sjálfur í áheyrnarprufuna og fékk starfið.

Hann náði góðum árangri í bransanum og hefur gert yfir 600 klámmyndir. Þá hefur hann gifst tveimur klámstjörnum, fyrri klámstjarnan sem hann giftist heitir Eva Angelina. Þau giftust árið 2007 en skildu tveimur árum síðar. Árið 2014 fann Mountain ástina á ný en þá giftust hann og klámstjarnan Mia Malkova. Þau skildu svo árið 2018.

Með tvær stjörnur í kladdanum

Ein skærasta knattspyrnustjarna allra tíma, Ronaldinho, var þekktur fyrir að elska djammið þegar hann bjó á Ítalíu og spilaði með AC Milan. Á þeim tíma var greint frá því að hann og ítalska klámstjarnan Sara Tommasi hefðu „farið út saman“ og „haft gaman saman“.

Tomassi viðurkenndi síðar að hún og Ronaldinho hefðu verið saman í 2 mánuði. Hún sagði að hann hafi verið sannur herramaður og að hann hafi verið góður við hana. „Hann er góður maður, virkilega góður maður, og hann er betri en nokkur maður sem stelpa eins og ég gæti leyft mér að dreyma um.“

Ronaldinho er þó ekki eina knattspyrnustjarnan sem hefur ruglað saman reitum með Tomassi því vandræðagemlingurinn Mario Balotelli er einnig sagður hafa verið með henni. Sagt er að Balotelli og Tomassi hafi kynnst í gegnum systur hans, Abigail.