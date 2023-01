Cancelo óvænt að ganga í raðir Bayern Munchen

Joao Cancelo virðist óvænt vera á leið til Bayern Munchen frá Manchester City.

Portúgalski bakvörðurinn hefur ekki verið inni í myndinni hjá Pep Guardiola og virðist nú ætla að leita annað.

Cancelo mun fara til Bayern á láni út tímabil en mun þýska félagið svo hafa möguleika á að kaupa hann alfarið í sumar.

Kappinn er samningsbundinn City til 2027.

Bakvörðurinn Noussair Mazraoui hjá Bayern er meiddur og þá gæti Benjamin Pavard farið til Barcelona í sumar.

Koma Cancelo verður því kærkomin.

🚨 EXCLUSIVE: Bayern Munich set to sign full-back Joao Cancelo on loan from Manchester City. Likely to include buy option. 28yo Portugal international has seen #MCFC minutes limited recently + #FCBayern long-term admirers. W/ @polballus for @TheAthleticFC https://t.co/JyM32rNz5d

Bayern have decided to proceed with surprising Cancelo deal as Mazraoui is injuried and Pavard could leave in the summer as Barcelona are keen on signing him. 🚨🔴🇵🇹 #Cancelo

Bayern, set to schedule medical tests if all goes to plan in the next 24 hours. pic.twitter.com/su8qo0BdMw

