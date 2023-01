Sjáðu myndbandið: Athæfi hans í gærkvöldi vekur mikla athygli

New­cast­le United gerði góða ferð á heima­völl Sout­hampton í gær­kvöldi þegar liðin mættust í fyrri leik sínum í undan­úr­slitum enska deildar­bikarsins. Leiknum lauk með 1-0 sigri New­cast­le sem getur vel við unað fyrir seinni leik liðanna sem fer fram á St. James’ Park.

Það var Joelin­ton sem skoraði sigur­marki eftir stoð­sendingu Alexander Isak, mark sem hefur fallið í skuggann á at­viki sem átti sér stað undir lok leiks.

Á 86. mínútu fékk Duje Ca­leta-Car sitt annað gula spjald í leiknum og var þar með vísað af velli með rautt spjald í kjöl­farið. Er hann var að labba af velli mátti sjá Jacob Murp­hy, leik­mann New­cast­le United veifa kald­hæðnis­lega á eftir honum.

Leik­mennirnir horfðust í augu á þessum tíma­punkti en ekki kom til á­taka á milli þeirra. Mynd­band af at­vikinu hefur vakið mikla at­hygli á sam­fé­lags­miðlum og ljóst að um er að ræða at­vik sem gæti lifað vel og lengi.

Mynd­band af at­vikinu má sjá hér fyrir neðan:

Of all the players…

In all the world…

I never thought Wor Jacob Murphy would become the biggest shithouse!!!🤣🤣🤣#NUFC ⚫️⚪️⚫️⚪️ pic.twitter.com/MHTmGnO9eL

— Lee Forster ⚫️⚪️⚫️⚪️ (@LeeDForster) January 24, 2023