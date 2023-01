Myndband: Undarlegt atvik sem er á allra vörum – Varð við stórfurðulegri bón áhorfanda

Undarlegt atvik kom upp í leik Athletic Bilbao og Real Madrid í La Liga á dögunum.

Liðin mættust á sunnudagskvöld og höfðu gestirnir í Real Madrid betur. Mörk frá Karim Benzema og Toni Kroos tryggðu 0-2 sigur.

Stuðningsmaður bað Carlo Ancelotti um tyggjó á meðan leik stóð og varð Ítalinn við bón hans. Vakti þetta mikla lukku.

Real Madrid er í öðru sæti deildarinnar með 41 stig, þremur stigum á eftir toppliði Barcelona.

Atvikið sem um ræðir má sjá hér að neðan.

Carlo Ancelotti really gave him some gum 😂🍬

(via babaychou/TikTok) pic.twitter.com/W3iurwPukP

— ESPN FC (@ESPNFC) January 23, 2023