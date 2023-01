Santos að taka við pólska landsliðinu

Pólska knattspyrnusambandið er nálægt því að ráða Fernando Santos sem nýjan landsliðsþjálfara.

Staðan hjá Póllandi er laus eftir að Czesław Michniewicz yfirgaf landsliðið eftir Heimsmeistaramótið í Katar.

Santos stýrði portúgalska landsliðinu á HM en var látinn fara eftir það.

Viðræður á milli Santos og Pólverja er á lokastigi og tekur hann brátt við stöðu landsliðsþjálfara. Hann mun skrifa undir til ársins 2026.

