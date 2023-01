Yan Sommer genginn í raðir Bayern Munchen

Yan Sommer er mættur til Bayern Munchen frá Borussia Mönchengladbach.

Svisslendingurinn gerir tveggja og hálfs árs samning við Bayern, sem borgar um átta milljónir evra fyrir hann.

Hann kemur inn í stöðu markvarðar fyrir Manuel Neuer, sem meiddist á skíðum og verður frá út leiktíðina.

Sommer er 34 ára gamall. Hann hefur verið á mála hjá Gladbach síðan 2014.

Þá á Sommer að baki 80 A-landsleiki fyrir Sviss.

#ServusYann 🧤

FC Bayern have completed the signing of Yann Sommer ✍️

🔗 https://t.co/uOdikczHQd#MiaSanMia

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) January 19, 2023