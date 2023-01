Ótrúleg samantekt: Skipaði mönnum að „fela á sér typpið“ þegar Michael Jackson gekk inn

Eigendur knattspyrnufélaga og þau sem þeim tengjast eru oft skrautlegir. Twitter-aðgangurinn The Upshot tók saman lista yfir umdeilda eigendur og furðusögur af þeim.

David Sullivan (West Ham)

Byggði upp klámveldi í Bretlandi með 150 kynlífsverslunum. Þá storfnaði hann einnig klámblöð. Sullivan eyddi 71 degi í fangelsi fyrir að lifa á „siðlausum tekjum vændiskvenna.“

Emma Benton-Hughes (West Ham)

Fyrrverandi eiginkona Sullivan og klámstjarna. Bróðir hennar stýrði aðdáendahópi hennar.

He Shihua (Zibo Cuju)

Bjargaði félaginu frá gjaldþroti. Setti sjálfan sig svo í treyju númer tíu og heimtaði að þjálfarinn skipti sér inn á í leik. Skömmu síðar lét hann þjálfarann velja vel þrekinn son sinn í leik. Zibo Cuju endaði á botni deildarinnar.

Mohamed Al-Fayed (Fulham)

Hann átti Harrods-verlslunina og var mikið úti á gólfi að reyna við viðskiptavini. Þá tróð hann peningum inn á föt starfsmanna. Eitt sinn heimsótti Michael Jackson búningsklefa Fulham og þá sagði Al-Fayed við leikmenn sína: „Felið á ykkur typpið drengir.“

Daniel Levy (Tottenham)

Sir Alex Ferguson sagði eitt sinn að það að semja við Levy væri sársaukafyllra en mjaðmaskiptiaðgerð hans. Eftir að Luka Modric var seldur til Tottenham frá Dinamo Zagreb spurði króatíska félagið hvort það gæti fengið fimm treyjur með nafni hans. Levy samþykkti en dró svo 50 pund af 20 milljóna punda kaupverðinu fyrir treyjunum.

Evangelos Marinakis (Nottingham Forest)

Lenti í vandræðum í Grikklandi þar sem hann var sakaður um að flytja inn heróin og að hafa áhrifa á úrslit knattspyrnuleikja. Hann var sýknaður af ásökunum um að hafa áhrif á dómara. Hann hélt því fram að hann hitti þá bara fyrir leiki til að óska þeim góðs gengis.

Eigandi listagallerís í Aþenu neitað einu sinni að selja Marinakis málverk. Tveimur dögum síðar réðust menn inn í galleríið og heltu jógúrt yfir málverkið.

Mike Ashley (Newcastle)

Einn frægasti eigandi allra tíma. Leiddist stundum á fundum og lagði sig undir borði. Hann neitaði að standa upp þar til einhver kæmi með áfenga drykki. Ashley hélt stundum drykkjukeppni á miðjum fundum. Eitt sinn ældi hann í eldstæði eftir eina slíka.

Sam Hammam (Wimbledon/Cardiff)

Þegar hann keypti varnarmanninn Spencer Prior 2001 lét hann klásúlu í samning kappans sem neyddi hann til að borða kindaeistu. Prior gerði það.

Vincent Tan (Cardiff)

Hammam sold Cardiff to the Malaysian fast food tycoon, who arrived in Wales looking like a Bond villain. He quickly upset the Bluebirds faithful when he turned their kit red and suggested changing their name to Cardiff Dragons.

Charlie Methven (Sunderland)

Varð þekktur í þáttunum Sunderland til I die. Reyndi að hafa áhrif á tónlistina á heimavelli félagsins og líkja stemnigunni við „Rave á Ibiza.“ Methven sagði svo að fólkið í Sunderland vantaði viðskiptavitið sem fólkið í suðrinu hafði.

Stewart Donald (Sunderland)

Vann með Methven hjá Sunderland en var ekki eins áberandi. Á svipuðum tíma var hann að yfirgefa eiginkonu sína fyrir strippdansara sem hann hitti á strippstað í Southampton.

Silvio Berlusconi (Monza)

Uppátæki Berlusconi eru óteljandi. Í síðasta mánuði lofaði hann leikmönnum sínum „fullt af vændiskonum“ fyrir að sigra AC Milan.

Evren Ozbey (Akhisarspor)

Evren was incensed by photos of his players eating baklava and cavorting with his hated rival Mikail Kaplan. So he responded the way any sane, reasonable person would: he banned them all from the club.

Nasser Al-Khelaifi (PSG)

Eftir tap gegn Real Madrid sagðist hann ætla að drepa einn þjálfara þeirra og sló símann úr höndunum á honum. Hann óð svo brjálaður inn í búningsklefa dómara

Stoyle Manolov (Tsarsko Selo)

Þegar lið hans fékk vítaspyrnu á síðustu mínútu leiksins til að bjarga sér frá falli óð hann inn á völlinn og krafðist þess að skipt yrði um spyrnumann. Vítinu var klúðrar og Tsarsko féll. Næsta dag leysti hann upp liðið.

Roman Abramovich (Chelsea)

Það eru til margar sögur af Abramovich, enda þekkja hann flestir. Eitt sinn lét hann senda Sushi frá fínum veitingastað í London til Bakú í Aserbaídjan. Þetta kostaði 40 þúsund pund og er dýrasta ‘take-away’ máltíð sögunnar.

Todd Boehly (Chelsea)

Bandaríkjamaðurinn keypti Chelsea í sumar og eitt það fyrsta sem hann gerði var að heimta að liðið spilaði 4-4-3 kerfi, sem auðvitað gengur ekki upp.