Mark Jóhanns tilnefnt það besta í desember

Mark Jóhanns Berg Guðmundssonar fyrir Burnley hefur verið tilnefnt sem flottasta mark desembermánaðar í ensku B-deildinni.

Markið skoraði íslenski landsliðsmaðurinn í 0-3 sigri Burnley á QPR og kom það beint úr aukaspyrnu.

Jóhann hefur skorað tvö mörk það sem af er tímabili í ensku B-deildinni.

Burnley er á toppi deildarinnar.

Hægt er að kjósa mark Jóhanns sem það besta í desembermánuði hér. Þarna má einnig sjá markið.

The Iceman on fire 🔥@Gudmundsson7's free-kick against QPR has been nominated for @SkyBetChamp's Goal of the Month! 👏

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) January 13, 2023