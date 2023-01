Weghorst á barmi þess að ganga í raðir Manchester United

Wout Weghorst er að ganga í raðir Manchester United. Hann kemur á láni frá Burnley.

Hollenski framherjinn hefur verið á láni hjá tyrkneska félaginu Besiktas það sem af er þessari leiktíð en færir sig nú á Old Trafford.

United borgar Besiktas þrjár milljónir evra í skaðabætur, en Weghorst átti að vera í Tyrklandi út tímabilið.

Sjálfur vill Weghorst ólmur komast til United. Hann fær ósk sína nú uppfyllta.

Weghorst er hollenskur landsliðsmaður og var með liðinu á Heimsmeistaramótinu í Katar. Þar fór Holland í 8-liða úrslit.

Wout Weghorst to Manchester United, here we go! All conditions revealed on Tuesday are confirmed: Man Utd pay €3m to Besiktas then sign Weghorst on loan from Burnley 🚨🔴 #MUFC

🛫 Understand Weghorst will fly to Manchester today to undergo medical tests and then sign contracts. pic.twitter.com/99TPoRuo67

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2023