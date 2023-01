Sjáðu hreint magnaðan dans í klefanum hjá Newcastle í gærkvöldi

Newcastle er komið áfram í undanúrslit enska deildarbikarsins en liðið vann 2-0 sigur á Leicester í gær.

Dan Burn skoraði fyrra mark leiksins sem sýndur var í beinni útsendingu á Sky Sports.

Sky fékk að fara inn í klefa Newcastle eftir sigurinn sem er fremur óvenjulegt í enska boltanum.

Þar tók Burn sporin góðu eftir áskorun frá liðsfélögum sínum en mikil gleði ríkir í herbúðum Newcastle.

Dansinn frábæra má sjá hér að neðan.

Dan Burn showing off his dance moves in the Newcastle United dressing room at full-time 🕺🤣

"Last time I did a dance like that I didn't score for two years." pic.twitter.com/6AJoHGubFF

— Football Daily (@footballdaily) January 10, 2023