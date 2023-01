Heimir og fjölskyldan flutt til Jamaíka

Heimir Hallgrímsson og hans fjölskylda er nú flutt til Jamaíka en þetta staðfestir sonur hans á Instagram í dag.

Heimir var ráðinn nýr landsliðsþjálfari Jamaíka í september í fyrra en hann hafði tekið sinn tíma í að finna nýtt starf.

Fyrir það var Heimir aðalþjálfari Al Arabi í Katar í þrjú ár og náði ágætis árangri þar í landi.

Heimir er þó þekktastur fyrir árangur sinn sem landsliðsþjálfari Íslands þar sem hann starfaði frá 2013 til 2018.

Vonandi fer vel um Heimi og hans fólk í Jamaíka en það gæti tekið einhvern tíma fyrir fjölskylduna að læra á menninguna þar í landi.

Coach Grimmy on his way from the 354🇮🇸 to the 876🇯🇲 pic.twitter.com/3PhjD8cCxs

— Stream (@Stream876) January 10, 2023