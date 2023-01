Sjáðu skelfilegt brot leikmanns Manchester United um helgina – Andstæðingurinn fluttur burt í sjúkrabíl

Eric Bailly fékk rautt spjald fyrir skelfilega tæklingu í franska bikarnum um helgina.

Bailly er á mála hjá Marseille frá Manchester United. Liðið mætti D-deildarliði Hyeres um helgina og vann 0-2 sigur.

Á 15. mínútu leiksins dró hins vegar til tíðinda þegar Bailly átti vægast sagt hræðilega tæklingu.

Sá sem varð fyrir henni var Moussa N’Diaye og var honum keyrt burt á sjúkrabíl eftir atvikið.

Bailly gekk í raðir United frá Villarreal árið 2016. Kostaði hann 30 milljónir punda.

Miðvörðurinn stóð hins vegar aldrei undir væntingum á Old Trafford.

Hér að neðan má sjá atvikið.

🚨🇨🇮 #MUFC loanee Eric Bailly puts his opposition in hospital and is sent off. pic.twitter.com/b5mD1o5l6S

